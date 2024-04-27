بعد شائعة انفصالهما.. القصة الكاملة لطلاق أحمد السقا ومها الصغير في وقت سابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انفصال الإعلامية مها الصغير من زوجها الفنان أحمد السقا، وسارع الفنان الكبير بنفي الخبر.

وفي السطور التالية تفاصيل القصة الكاملة لطلاق مها الصغير والسقا مرتين من قبل

حلت الإعلامية مها الصغير ضيفة على بودكاست "Cut the Crap" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتحدثت خلاله عن انفصالها من زوجها أحمد السقا مرتين بسبب خلافات بينهما في وقت سابق، وقالت: "انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن إنتوا انفصلتوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي".

مضيفة: "اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة وانطلقنا ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعى دايمًا لإرضاء الطرف الآخر لكن ميرضيش نفسي".



كما حل الفنان أحمد السقا ضيفًا على برنامج "ABtalks" تقديم الإعلامي أنس بوخش وتحدث خلاله عن زوجته مها الصغير وشائعات انفصالهما المتكررة وعلق: "المشاكل جزء لا يتجزأ من الحياة الزوجية وإلا يصيب الخلل العلاقة الزوجية ولكن مع وجود الحب ورصيد من المشاعر تستمر الحياة ولا يحدث الانفصال، ومها لها الفضل في استمرار زواجنا 22 عامًا وأن الثقة وتحمل الاخر وقت غضبه والعاطفة هي الأساس".



والجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999 وأنجب منها ولدان وابنة هم "ياسين وحمزة ونادية".

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