هنا الزاهد جريئة و"سيلفي" حلا شيحة .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم مشمس إيجابي".

حلا شيحة

خطفت الفنانة حلا شيحة، الأنظار إليها بإطلالة "سيلفي" أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعد التشغيل دائما.. ابقى هادئا".

هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

زينة

نشرت الفنانة زينة، إطلالة "سيلفي" عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، كشفت من خلالها عن أحدث ظهور لها.

درة

ظهرت الفنانة درة، بإطلالة صيفية، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا، إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

كنزي عمرو دياب

ظهرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إطلالة جديدة".

نادين نسيب نجيم

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.