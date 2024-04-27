شاهد لحظة اغتيال البلوغر العراقية الشهيرة أم فهد داخل سيارتها في بغداد

هزّت جريمة قتل مروعة المجتمع العراقي، أمس الجمعة، إثر اغتيال البلوغر الشهيرة “أم فهد” برصاص مسلح مجهول في العاصمة بغداد.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وقوع الجريمة، حيثُ يظهر مسلحًا يستقل دراجة نارية يتوقف بالقرب من سيارة تقلّ “أم فهد” – واسمها الحقيقي غفران مهدي سوادي – في منطقة مزيونة ببغداد، ثم يُطلق النار عليها داخل السيارة.

ووفقًا لمصادر إعلامية نقلاً عن مصدر أمني، كانت “أم فهد” برفقة صديقتها في السيارة، التي تمكنت من الهروب إلى منزلٍ قريب فور سماعها إطلاق النار.

وباشرت الأجهزة الأمنية العراقية التحقيقات في الجريمة، وتكثف جهودها للقبض على القاتل الذي لاذ بالفرار.

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