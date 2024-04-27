تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُسجّل آخر ظهور للبلوغر العراقية المعروفة باسم “أم فهد” قبل ساعة من وقوع جريمة قتلها.

ويُظهر الفيديو “أم فهد” وهي داخل صالون تجميل، حيث تستعرض قصة شعرها الجديدة أمام متابعيها.

وتعرضت “أم فهد” لحادث اغتيال حيث تعرضت لإطلاق نار داخل سيارتها في منطقة مزيونة وسط بغداد.

ويظهر الفيديو المتداول سائق دراجة نارية يتوقف بالقرب من سيارتها، وبعد ذلك يطلق النار عليها داخل السيارة، مما أدى إلى وفاتها على الفور. شاهد أيضاً: شاهد لحظة اغتيال البلوغر العراقية الشهيرة أم فهد داخل سيارتها في بغداد

كانت هذه تفاصيل خبر قبل ساعة من اغتيالها وسط بغداد.. شاهد آخر ظهور للبلوغر العراقية الشهيرة أم فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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