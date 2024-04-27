"فنانة شاملة وموهوبة".. سميرة أحمد تشيد بمنى زكي في "بالخط العريض"

محمد اسماعيل - القاهرة - عرض برنامج "بالخط العريض" تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب الحلقة الثانية للفنانة القديرة سميرة أحمد والتي استكملت خلالها الحديث عن ذكرياتها وتعاونها مع أبرز نجوم الزمن الجميل حيث تعرض الحلقة الثانية يوم الجمعة المقبلة على قناة "الحياة".

وتطرقت "سميرة" عن غيابها من الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، وعن كواليس تعاونها مع عدد من ألمع نجوم الزمن الجميل، إلى جانب العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وكواليس كشفت عنها لأول مرة.

وتحدثت الفنانة سميرة أحمد عن حبها للفنانة منى زكي كونها فنانة شاملة وموهوبة، وكشفت عن عدم مشاهدتها فيلم "أصحاب ولا أعز" وعن رفضها مصطلح السينما النظيفة وعلقت: "منى زكي من الفنانات اللي بحبهم أوي".

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