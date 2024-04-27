شيري عادل تستمتع بوقتها في السويد على هامش فعاليات "مالمو السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة شيري عادل بوقتها في مدينة مالمو بالسويد على هامش فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية الذي يقام في الفترة من 22- 28 أبريل الجاري وسط حضور نخبة من ألمع وأبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشرت "شيري" صورا من رحلتها هناك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت وهي تلتقط عددا من الصور التذكارية وعلقت: "مالمو".

وحرصت "شيري عادل" على حضور حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ 14 هذا العام الذي أقيم يوم الاثنين الماضي، ونشرت صورة من إطلالتها التي حضرت بها السجادة الحمراء وظهرت بفستان أنيق لاقى إعجاب متابعيها وجمهورها.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية أبرزهم المخرج الكبير خيري بشارة ضيف شرف المهرجان، الفنانة والمنتجة بشرى، الفنان أحمد وفيق، الناقد الفني طارق الشناوي، المخرج أمير رمسيس، الناقد الفني أحمد شوقي.

يذكر أن شيري عادل شاركت مؤخرًا كضيف شرف بالحلقة الأخيرة من مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز وعرض بموسم دراما رمضان هذا العام.

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