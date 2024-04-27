شريهان تعلق على حادث بن غفير: وعد الله حق وإن تأخر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علقت الفنانة المصرية شريهان على حادث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي انقلبت سيارته الجمعة وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأعادت شريهان نشر مقطع فيديو الحادثة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إكس” واستشهدت خلاله بآية قرآنية قائلة: “هو الله ووعد الله سبحانه وتعالى حق (فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) لا محالة وإن تأخر إلى حين، فسوف تشاهد ذلك بعينك”.

وأضافت “إسرائيل ترتكب تطهيرًا عرقيًا بحق الفلسطينيين ولكن الله معهم، اللهم غزة والشعب الفلسطيني الصامد القوي العزيز”.

وتحرص شريهان على دعم القضية والشعب الفلسطيني وتقوم بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تندد خلالها بمواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته الصارخة ضد الشعب الفلسطيني ضاربًا بعرض الحائط كل المواثيق الدولية.