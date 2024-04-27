أحمد السقا يحسم الجدل حول انفصاله عن زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما زال الفنان أحمد السقا يتعرض بين الحين والآخر لانتشار أخبار حول انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، رغم نفيه المتكرر لما يتم تداوله عن انفصالهما، لكن في الساعات الماضية عادت أخبار انفصال السقا ومها للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو رد عليه في تصريحات إعلامية بالنفي.

وأكد أن حياته الزوجة مستقرة تماماً ولا صحة مطلقاً لما يتردد عن انفصالهما، موضحاً أنه متزوج من مها منذ أكثر من 25 عاماً وموضوع الانفصال خارج تماماً عن حساباته ولن يحدث مطلقاً.

وكان أحمد السقا قد كشف خلال حلوله ضيفاً على برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة “mbc مصر”، حقيقة الأخبار المتداولة عن وضعه الصحي، حيث أكد تعرّضه لمشكلة في المرارة، استوجبت خضوعه لجراحة لإزالتها.

وأوضح السقا أنه عانى كثيراً من الشائعات في الفترة الماضية، إلا أن الموضوع “بسيط”، وحالته الصحية تحسّنت، وهو يواظب حالياً على التمرين مع فريق طلائع الجيش.

وردّ السقا على انتقادات، الناقد الفني طارق الشناوي لدوره في مسلسل “العتاولة”، قائلاً: “سأجتهد ماشي يا أستاذ طارق، ووجهة نظرك في هذه السنة تحترم، والنقد غير الانتقادات، لأن الانتقاد أحياناً فيه تجريح، وأحترمه جداً، وهو صديقي، وسأجتهد إن شاء الله، وأنا أكيد غاضب لكن عادي”.

ونافس أحمد السقا في موسم رمضان 2024 بمسلسل “العتاولة” للمخرج أحمد خالد موسى، وشاركه في البطولة عدد من نجوم التمثيل المصريين، بينهم: طارق لطفي، وزينة، وباسم سمرة، وهدى الأتربي، وفريدة سيف النصر، وصلاح عبدالله…، وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.