مي فاروق تحرر محضراً ضد طليقها.. والسبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قامت الفنانة المصرية مي فاروق بتحرير محضر في قسم شرطة الهرم، ضد طليقها أشرف رجب اتهمته فيه بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب.

وكشفت التحريات عن وجود خلافات بين مي فاروق وطليقها أشرف رجب، تطورت إلى تعديه عليها بالضرب والسب.

وأرفقت مي في بلاغها، تقارير طبية تثبت صحة كلامها، وتظهر وجود كدمات وجروح بجسدها. وتمت إحالة البلاغ إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على جانب آخر، كانت مي فاروق قد احتفلت بخطبتها إلى الفنان محمد العمروسي في حفل عائلي بسيط في كانون الثاني (يناير) الماضي، لتنتشر بعدها أخبار عن خلالفات بينها وبين العمروسي، لترد على تلك الأخبار موضحة أنها لا تحب الحديث عن حياتها الخاصة.

وقالت مي فاروق في لقاء مع et بالعربي: “لم نفعل شيئاً غير أننا أعلنا للناس أننا ارتبطنا، فجأة وأنا في المنزل وأشاهد الأخبار التي تكتب وكلها غير صحيح شعرت أن أسوأ شيء في الدنيا لمجرد أن تكون تريند أو تعمل مشاهدات تؤثر على أحد أو تتكلم على أحد بشكل غير مناسب أو تقول خبرًا غير صحيح كي تكون مشاهداتك أعلى”.

وتابعت مي فاروق: “هذه حياة ونحن بشر ورأيت كل ما حدث من بعد إعلان الخطوبة أمور ليست جيدة وظللنا نمزح على فيسبوك حول موضوع السن وفي الآخر والأول الناس لا شأن لها بشيء يخصني، والحمد لله، ربنا يوفقنا وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الناس دائمًا في عملي والناس تتعلم كيف تفرق بين عمل الفنان وحياته لأنني من الناس اللذين لا يحبون أن يتكلمون عن حياتها الشخصية”.