تصريح صادم.. منى واصف تكشف عن أمنيتها بعد الوفاة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في برنامج “المختار”، أكدت النجمة منى واصفأنها لا تهتم بأيّ جائزة تكريمية تطلق باسمها، مؤكدة أنّ اهتمامها حالياً يتمثّل في رغبتها في أن تحظى بجنازة مهيبة تشبه جنازة المخرج السوري الراحل حاتم علي عام 2020.

وأكدت أنّها تشعر بالغيرة فقط من بعض الجنازات، وتطرقت إلى الحديث عن ما تشعر به تجاه رحيلها، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تكون جنازتها مثل جنازة المخرج الراحل حاتم علي، قائلة: “دائماً ما أتساءل بسبب الأنا الفظيعة هل ستكون عندي هكذا جنازة”.

ووصفت منى واصف نفسها بأنها امرأة مقاتلة ولا تتوقف أحلامها، معتبرة أنها بنت قصراً لنفسها في أحلامها وبأنها “مثل جواد غير مروض ليس له فارس، يركض ويركض يتعثر ليقوم وحده”.

وخلال اللقاء، عبرت الفنانة السورية عن أمنيتها تجسيد شخصية آندريا غاندي بكل ما تحمله من تراجيديا في حياتها، مشيرة إلى أن ذلك بسبب شغفها بالمسرح الذي ما زال يتملكها حتى اليوم، واصفة إياه بأنه “يعشش في خلايا جسدها”.

وأكدت كذلك أن الشهرة لم تسبب لها الغرور قائلة: “لم تدوخني الشهرة”، مشيرة إلى أنها لم تصب بالإحباط في حالة فشلها”.

وأكدت أن الفنان يجب ان يصنع توازنه الخاص بمفرده كي لا يصاب بالغرور، مشيرة إلى أن كل فنان لديه إحساس بالجمال سيكمل على الطريق الصحيح.