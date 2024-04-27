ملكة جمال لبنان لعام 1974 جاكلين رعد : " أنا أجمل من جورجينا رزق ورفضت فيلماً مع فريد الأطرش بسبب قبلة "

ميرنا وليد - بيروت - قد تكون جورجينا رزق هي ملكة جمال لبنان الأشهر في السبعينيات والتي نالت نصيباً كبيراً من الأضواء خصوصاً بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال الكون عام 1971 لتكون أول لبنانية تحصد لقباً جمالياً عالمياً بهذه الأهمية.

لكن هناك أيضاً جميلات استطعن الفوز بلقب ملكة جمال لبنان في تلك الحقبة بعد جورجينا ونذكر منهن ، جاكلين رعد التي كانت في الخامسة عشرة من عمرها حين تم تتويجها بلقب ملكة جمال لبنان عام 1974 والتي شبهها الكثيرون بجورجينا، وهي ما زالت إلى اليوم تتمتع بجمال أخاذ رغم تقدمها في العمر.

اليوم وبعد مرور 50 عاماً على انتخابها، لا زالت جاكلين تتمتع بجمال رائع، وكان لنا من موقع الخليج 365 هذه المقابلة الشيقة معها..

بداية أرحب بك عبر موقع الخليج 365.. نود ان نعرف من أي منطقة من لبنان تتحدرين؟

من كفرنبرخ في الشوف ولكننا لم نتربى فيها بل تنقلنا في عدة مناطق والمنطقة التي استقرينا فيها لوقت طويل هي عين الرمانة.

كنتِ آخر ملكة جمال انتخبت قبل الحرب الأهلية وبقي معك التاج والوشاح هل ما زلت محتفظة بهما؟

بالطبع وعمر التاج والوشاح 50 سنة، وبالطبع الوشاح لم يعد كما قبل.

وعندما تنظرين إليهما ماذا يخطر ببالك؟

أشكر الله على تلك الأيام، وأنا انتخبت 15 مرة ملكة جمال في عدة مسابقات جمالية في لبنان، وكانت مجلة الشبكة كتبت مقالاً وقتها ذكرت فيه :"حملت من الألقاب ما لم تحمله ملكة جمال ثانية"، وعندما كان عمري 12 سنة كان جسمي يبدو أكبر من عمري ولدي نضوج وأقول "رزق الله على هيديك الأيام" لانها كانت ملآنة بالأمان والراحة والمحبة والكل كان قادراً أن يعيش الغني والفقير، وكنا مرتاحين نفسياً في الماضي وقد فقدناها اليوم.

ما الذي اختلف بمسابقات ملكة جمال لبنان بين تاريخ انتخابك في عام 1974 واليوم؟

أظن أن هناك اتفاقيات مسبقة حالياً على اختيار الملكة لكني لا أجزم بالموضوع، وقد أكون مخطئة، أما في السابق لم تكن هناك وساطات، بل كانوا ينتخبون الملكة على أساس جمالها وليس علاقاتها، مثلاً في أيامنا، كنت لا أعرف أحداً في أي من المسابقات التي خضتها، وكنت أذهب برفقة أخي وأمي.

رفضتِ المشاركة في أي مسابقة عالمية لماذا؟ ومنها ملكة جمال الكون ما السبب؟

عند انتخابي ملكة جمال لبنان، فُرض علي أن أسافر لكني رفضت، وقد أرسلوا لي برقية وقتها بأنني مرشحة من بين المرشحات من لبنان للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون في عام 1979، وكان وقتها ريمون الوعر وزيراً للسياحة فقام بزيارتنا في البيت وطلبوا مني أن أسافر، وقال لي حتى لو انتُخبتِ وصيفة، يعتبر هذا الأمر دعاية للبنان ولكني رفضت، لأنني بصراحة كنت أحب شخصاً حين كنت في سن الخامسة عشرة، فخيروني أهله بين المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون أو بينه فاخترته هو حينها، وقد ندمت لاحقاً كثيراً لأنني ضحيت بأمر لم يكن يستحق.



كانوا يشبهونك بجورجينا رزق حين انتخابك؟هل تشبيههك بجورجينا كان نعمة أم نقمة؟

لا بل على العكس ، هي امرأة جميلة وكل شخص جميل تتشبهين به لا يزعجكِ، لكني أود أن ألفت النظر هنا أنهم أجروا استفتاء في لبنان حين انتخبت ملكة جمال لبنان، حول أيهما أجمل أنا أم جورجينا، وقد نلت أصواتاً أكثر منها رغم أنها من أجمل الجميلات، وجورجينا إذا رأيتها شخصياً قد تبدو مختلفة، وأنا كنت حاضرة عندما انتخبت جورجينا ملكة جمال لبنان وكان عمري 13 عاماً وذلك كي أتعلم كيف أمشي وكان موجوداً وزير السياحة حينها ريمون الوعر ولم يسمح لي بالمشاركة في المسابقة حينها، وقال لي حينما تكبرين قليلاً يمكنك أن تشاركي.

برأيك لماذا لم يجري انتخاب لبنانية لتكون ملكة جمال الكون منذ تاريخ انتخاب الملكة جورجينا رزق إلى اليوم؟

ليس لدي فكرة لأعطي رأيي وقد تكون هناك فتيات أجمل ، وقد لا تكون المتسابقات على قدر المستوى المطلوب لتنال لقب ملكة جمال الكون ربما.

من هي ملكة جمال لبنان الأجمل بين من انتخبن بعد الحرب؟

بالنسبة لي الملكة جمال بحلق هي الأجمل من بين كل ملكات الجمال اللواتي انتخبن بعد الحرب، والجمال هو نسبي، وكل شخص يقيم الجمال وفق مفهومه، فهناك أشخاص تحب العينين وأخرون الجسم المتناسق وبعضهم الشعر الجميل.

شاركت بتجربة تمثيلية ورفضت تجربة أخرى لماذا؟هل السبب هو قرار شخصي أم بسبب بيئتك التي تربيت بها؟ وهل ندمتِ؟

كان المخرج الكبير هنري بركات يريد أن يقوم بعمل فيلم مع فريد الأطرش واختار للبطولة النسائية الممثلة المصرية ميرفت أمين، ولكن الدور عُرض عليّ قبلها، وطلبت أن لا تكون هناك قبلة في الفيلم، والسبب أننا تربينا في بيئة محافظة وليس كما هو الحال اليوم، والقبلة كنا نعتبرها معيبة حتى لو كانت تمثيلية، لكني اليوم نادمة ويا ليتني قبلت الدور، ولكني كنت صغيرة في السن وكان هناك التزمت العائلي، طبعاً أنا نادمة، وبالنسبة للتقبيل في العلن أنا أرفضه وأعتبره قلة أدب.

لديك إبنتان وإبن وزوجك توفي منذ فترة، لكن هل تعرفت عليه بعد قصة الحب الفاشلة التي أخبرتني عنها؟

والدي رفض حبيبي وطردوه من المنزل ومنعوني من الخروج من المنزل، ومنعوا عني استعمال التلفون، ولأنني انزعجت كثيراً واختنقت من وضعي، ذهبت خطيفة مع إبن خال والدتي خليل عقل وكنت أناديه بـ "عمو"، وأنا أشكر الله أنني تزوجته وصار النصيب، فاضطررنا للسفر إلى أبو ظبي وكنت قاصراً عندما هربت معه وبقيت أسبوعين بلا زواج وتواجدت عند أشخاص محترمين وأمينين، وتكللنا في الكنسية الساعة 11:30 ليلاً، وعندما عرف والدي توفيق رعد، قام بتفجير منزلهم ووضع لهم الديناميت بسبب هروبي معه، وزوجي كان عمله في أبو ظبي وكانت لديه شاحنات يؤجرها ولم تكن أبو ظبي في تلك الحقبة مثل اليوم، وللأسف توفي مؤخراً بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

أخبريني عن أولادك

إبني طبيب نسائي مقيم في أميركا وإبنتي محامية وأمينة سجل عقاري، وإبنتي nurse practitioner أي أنها تقريباً نصف دكتورة، فالمريض في البداية لا يذهب إلى عيادة طبيب بل إلى هكذا أشخاص ثم يتم توجيههم إلى الطبيب، أما إبنتي الكبرى فهي غرايس ثم تليها جويس و جورج هو الأصغر.

كيف تحافظين على جمالك؟

أولا، أنا متصالحة مع نفسي وربي، ثانياً أهتم كثيراً ببشرتي، وأمارس الرياضة وأهتم بصحتي وأقوم بماسكات وتقشير للوجه، وأعتبر أن العمر رقم، فتصرفي هو ما يحدد عمري.

إذا وقعت في الحب هل يمكن أن تتزوجي مرة أخرى؟

لا، أنا مغرمة بأولادي، وأنا لا أفتح المجال كي اتعرف على أي شخص كي أقع في الحب.

في مسابقات ملكات الجمال الحالية يحتسبون نسبة من العلامة على أساس ثقافة المتسابقة.. هل كان هذا الأمر سائداً في الماضي؟

في مسابقات ملكة جمال لبنان في الماضي كانوا يدربوننا على طريقة المشي وليلة الحفلة مشينا، ولم يتحدثوا معنا ويسألوننا، ويجب أن يكون التقييم في مسابقة انتخاب ملكة جمال لبنان مبنياً على الجمال لأنهن يتبارين على أساسه، فكل المتسابقات متعلمات ومثقفات، ولم أعد أشعر أن المسابقات حالياً تشبه ما كان يحدث في الماضي.



ما هي رسالتك لقراء موقع الخليج 365 والنصيحة التي توجهينها للفتيات اللواتي يردن المشاركة في مسابقة ملكة جمال لبنان؟

أنصح أي فتاة تريد ان تتقدم للمشاركة في مسابقة ملكات جمال لبنان أن تكون طبيعية ولا تقوم بعمليات تجميل، فالجمال الرباني أجمل بكثير من ذلك الذي يقوم به طبيب التجميل، وبالنسبة لموقعكم الكريم أتمنى لكم النجاح المستمر ولك حنان شخصياً أتمنى لك كل السعادة، وأن يعوض الرب عليك كل دمعة ويبدلها فرحاً ورضى، وعندما يكون الإنسان قريباً من ربه يتصالح مع كل شيء.