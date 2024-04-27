"سينما المكفوفين" بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورتة العاشرة عدد من عروض الأفلام السينمائية تحت عنوان (سينما المكفوفين) وتعد هذهالتجربة هي الأولى من نوعها بالمهرجانات المصرية وفيها يتم عرض عدد من الأفلام القصيرة لجمهور المكفوفين بواسطة شرح الصورةالسينمائية.. ويعقبها عرض فيلم "نور عيني" للمخرج مهند دياب والذي يتضمن أيضا بعض قضايا المكفوفين.

وتقام العروض بسينما مترو وتطرح مجانا للجماهير لإثراء الحركة الفكرية والفنية حيث تقدم فكرة "سينما المكفوفين " تحت رعاية وزارةالتضامن الاجتماعى ويدير العروض هنا العايدى

كما قدم المهرجان مجموعة رائعة لليوم الأول من عروض الأفلام ومع هذه المجموعة المتنوعة من المخرجين والنقاد، تعد المناقشات التي يديرهاالناقد محمد أحمد ويترجمها السكندري دانيل تانليان مع بعض مخرجين الأفلام.. مريم ناصر مخرجة فيلم "مكالمة خاصة" والحسن روميل مخرج فيلم "تربية ستات" في مسابقة الطلبة ونيكولاي فلوتسكي مخرج فيلم "أرخميدس" وجوناه عطالله مخرجة فيلم "المتسابق المختلط" - في المسابقة الوثائقية وتوماس كونستلر مخرج فيلم "الجبل الوردي" في مسابقة أفلام التحريك.

وكانت قاعات عرض الافلام فى اليوم الاول تحمل شعار "كاملة العدد" في اليوم الأول من عروض الأفلام مما ابدى تفاءلت لادارة المهرجان والمهتمين بالسينما لبقية أيام عروض الأفلام في المهرجان حيث شهدت أجواء رائعة باجتماع العديد من جمهور الإسكندرية المحب للسينما للاستمتاع بفن السينما.وبالطبع كان الماستر كلاس في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هذا العام بمثابة فرصة رائعة للتعمق في الفروق الدقيقة في إعدادالشخصية وتطويرها في كل من السياقين المسرحي والسينمائي، بتوجيه من محترفين ذوي خبرة مع الممثل والكاتب والحكاء سيد رجب وادارة سلوى محمد علي حيث تحدث الفنان سيد رجب عن رحلته من مسرح الشركات إلى المسارح المستقلة، ومن ثم إلى الكتابة والتمثيل السينمائي حيث تعرض تطورًا فنيًا متنوعًا وغنيًا. وتحدث عن التمييز بين الممثل والنجم.

يذكر أن مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة الحالية يستمر حتى 30 أبريل الجارى ويعتبر مهرجان الفيلم القصير من المهرجان الفنية التى تثرى حركة الفن والابداع بعد تراجع الحركة الثقافية بالاسكندرية عدا ما تقدمه مكتبه الاسكندرية ومسرح سيد درويش بأوبرا الاسكندرية وبعض قصور الثقافة على استحياء