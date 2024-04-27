أنجلينا جولي مصدومة من طلب براد بيت وسط معركتهما القانونيّة

كانت أنجلينا جولي وبراد بيت يتقاتلان قانونيًا منذ أكثر من ثماني سنوات. وبينما كانت الأمور في طريقها إلى الحل، طلب “بيت” من “جولي” جمع كل اتفاقيات عدم الإفصاح السابقة الخاصة بها وتسليمها إليه وإلى فريقه القانوني.

ولكن محامي أنجلينا جولي وصف طلب “بيت” بأنه “باهظ الثمن” و”غير معقول” و”مسيء”.

وفقًا للصفحة السادسة، طلب براد بيت من أنجلينا جولي التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء واسعة النطاق خلال مصنع النبيذ الفرنسي المسمى Miraval. ويقال إن الوثيقة تهدف إلى تجنّب موقف جولي بشأن ما حدث لعائلة بيت وجولي خلال رحلة من فرنسا إلى كاليفورنيا في عام ٢٠١٦.

وفقًا للاشاعات، كان براد بيت يعاني من نوبة شديدة وكان يسيء معاملة أحد أولاده، كما ذكرت جولي “في حين أن تاريخ بيت من الاعتداء الجسدي على جولي بدأ قبل وقت طويل من رحلة العائلة بالطائرة في سبتمبر ٢٠١٦ من فرنسا إلى لوس أنجلوس، إلا أن هذه الرحلة كانت بمثابة علامة فارقة”.

تُشير “جولي” أيضًا أنه من خلال طلب اتفاقية عدم الإفشاء، فإن هناك انتهاكًا هائلاً لخصوصيتها وأطراف أخرى تشمل استوديوهات الأفلام والعلامات التجارية والموظفين إلى جانب تفاصيل العقود التي “تتضمن تعويض جولي أو التعويض الذي دفعته لأطراف ثالثة”.

وقد تحدّث بول مورفي الذي يمثل جولي إلى “الصفحة السادسة”، وقال “إن قيام بيت بمساواة اتفاقيات عدم الإفشاء الشائعة التي تغطي المعلومات السرية التي يتعلمها الموظفون في العمل، مع محاولته التستر على تاريخه من سوء المعاملة، هو أمر مخزي. هذه القضية لا تتعلق باتفاقيات عدم الإفشاء بشكل عام، لكن الأمر يتعلق بالسلطة والامتياز، كل ما أرادته أنجلينا هو الانفصال والصحة. ويبدو أنه يصر دائمًا على القتال، فهي تستحق السلام بعد كل هذه السنوات.”