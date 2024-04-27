بعد علاجه من السرطان.. الملك تشارلز الثالث يستأنف مهامه الرسمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الوقت الذي يترقب فيه الجميع حالة الملك تشارلز الثالث، أعلن قصر باكنغهام أمس الجمعة، أن الملك البريطاني سيستأنف مهامه العامة الأسبوع المقبل بعد فترة من علاجه من السرطان.

وولفت بيان ملكي رسمي أن الملك البريطاني وزوجته الملكة كاميلا سيشاركان في زيارة إلى مركز لعلاج السرطان يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيلتقيان بأخصائيين طبيين ومرضى هناك. لتكون الزيارة الأولى التي من المتوقع أن يقوم بها الملك في الأسابيع المقبلة.

وأكد متحدث باسم قصر باكنغهام أن “جلالة الملك مشجع للغاية لاستئناف بعض الواجبات التي تواجه الجمهور وممتن للغاية لفريقه الطبي على رعايتهم وخبرتهم المستمرة”.

كما أعلن القصر أن السيادة البريطانية ستستضيف الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في زيارة دولية في يونيو.

وتابع بيان القصر إلى أنه “مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للتتويج، يظل أصحاب الجلالة ممتنين للغاية للعديد من اللطف والتمنيات الطيبة التي تلقوها من جميع أنحاء العالم طوال أفراح وتحديات العام الماضي”.

إلى ذلك، قال مصدر ملكي لـ CNN إنه لا توجد خطط لمشاركة أي تفاصيل أخرى خاصة بحالة الملك الصحية أو خطة العلاج.