ترفض هذه المشاهد.. دينا فؤاد تكشف معاييرها في التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة ONE، كشفت الفنانة دينا فؤاد عن معايير اختيارها أدوارها، مؤكدة أنها عندما تختار أي دور فإنها تضع في اعتبارها أنها ليست تحت إمرة أي مخرج، وأنها تلتزم في أدوارها بمعيار أساسي هو البعد عن الفجاجة، وتقديم ما يفيد العمل دراميًا.

وقالت دينا: “بعيدًا عن الفجاجة لا يوجد عندي تحفظات، وهناك فرق بين عمل شخصية بشكل يفيد الدراما أو شكل يثير الغرائز”.

وردًا على سؤال ما رأيها في تصريح بعض النجمات بأنهن تحت أمر المخرج، قالت دينا فؤاد: “أنا لست تحت أمر المخرج، أنا سيدة مصرية لديَّ ابنة، وأراعي عادات وتقاليد الأسرة المصرية، وأعيش في مجتمع مصري شرقي”.

وتابعت: “أنا خارجة من بيئة متحفظة، ولن أستطيع أن أعمل أكثر مما يخدم الدراما بدون فجاجة”.

يذكر أن دينا فؤاد عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل “حق عرب”، وهو من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.