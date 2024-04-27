مدير أعمال حلا شيحة يشكوها لنقابة الممثلين.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجهت الفنانة حلا شيحة أزمة جديدة، حيث تقدّم مدير أعمالها السابق علي عبدالرحمن بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية، يتهمها بالإخلال ببنود التعاقد بينهما، بشأن تولّي إدارة أعمالها.

مدير أعمال حلا شيحة السابق، أوضح في شكواه، أنّه تولّى المهمّة ما بين آذار (مارس) من العام الماضي وحتى شباط (فبراير) الماضي، إلّا أنّها أخلّت ببنود هذا التعاقد، ولم تدفع له مستحقاته المالية نظير عمله معها تلك الفترة.

كما أوضح أنّه فضّل اللجوء في البداية إلى مسؤولي نقابة الممثلين على رأسهم النقيب أشرف زكي، لثقة في نزاهته ونصرته للحق، كما أوضح أنّه أرفق شكواه بالمستندات والوثائق التي تؤكّد صحة حديثه، وأنّه لم يدّعِ عليها بالباطل.

من جانبها، لم تعلّق حلا على هذه الاتهامات، وتجاهلت توضيح موقفها، وشاركت في الوقت نفسه متابعيها على “إنستغرام” بنشرها صورة حديثة ظهرت فيها بإطلالة جريئة، ما أثار جدلاً حولها وغضب الجمهور في الوقت نفسه، متسائلين عن كيفية تخلّيها عن مبادئها بهذه الصورة، فبعدما ارتدت النقاب تظهر بهذا الفستان العاري.

حلا شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل “امبراطورية ميم” المأخوذ من رواية الكاتب إحسان عبدالقدوس، وشاركها في البطولة خالد النبوي، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.