إيما ستون تكشف عن اسمها الحقيقي: “نادوني به”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة إيما ستون في أحدث مقابلاتها مع مجلة “هوليوود ريبورتر”، أنّها تفضّل لو ناداها الناس باسمها الحقيقي بدلاً من “إيما”.

وفي التفاصيل، أطّلت ستون برفقة زميلها ناثان فيلدر الذي يمثّل إلى جانبها في فيلم “Curse”، وناداها فيلدر في مناسبات عدة باسم “إميلي” ما دفع بالمحاور إلى سؤالها ما إن كان أحد آخر في عالم الترفيه يناديها بهذا الاسم.

وأوضحت إيما انّها تحث الأشخاص الذين تعمل معهم على أن ينادوها بإميلي عندما تتعرّف إليهم وتصبح مقرّبة منهم.

وأشارت ستون إلى أنّها تود أن يستخدم الناس اسمها الحقيقي الذي أُعطي لها عند ولادتها، “إميلي”، مضيفة: “سيكون ذلك لطيفاً للغاية. أود أن أكون إميلي”.

وشرحت النجمة البالغة من العمر 35 عاماً خلال المقابلة، إنّها اضطرت إلى تغيير اسمها قبل أن تصبح شهيرة، بسبب وجود ممثلة أخرى آنذاك في نقابة الممثلين تدعى إيميلي ستون، وكانت بالفعل عضواً في SAG-AFTRA لذا غيّرت اسمها إلى إيما.

وتقول الممثلة إنّها بدأت تشعر بالذعر في السنوات الأخيرة من عدم استخدامها لاسمها الحقيقي، وسئمت من الموضوع، ولا تستطيع الاستمرار باستخدام اسم “إيما”، مضيفة: “لا أستطيع فعل ذلك بعد الآن. فقط نادوني إميلي”.