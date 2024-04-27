"أهل مصر" .. "تأهيل القوى العاملة لسوق العمل الرقمي" في نقاشات ملتقى المحافظات الحدودية بمطروح

ياسر رشاد - القاهرة - "أهل مصر" .. شهد النادي الاجتماعي بمحافظة مطروح، لقاء بعنوان "تأهيل القوى العاملة لسوق العمل الرقمي" ضمن فعاليات برنامج الملتقى الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون المرأة، بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

د. محمد الخولي

استهل د. محمد الخولي مدير عام التدريب بشركة مياه مطروح، حديثه موضحا مفهوم الثورة الرقمية، ودورها في زيادة الإنتاج.

وأضاف"الخولى" ان للثورة الرقمية تأثيرا كبيرا على سوق العمل، خاصة بعد ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطور البرمجيات.

فتيات ملتقى المحافظات الحدودية بمطروح

واختتم حديثه بتعريف المشاركات ببعض التطبيقات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في مجالات الكتابة وتسويق المنتجات على المنصات الإلكترونية المختلفة، بجانب تقديم

بعض النصائح لتطوير الذات بشكل يواكب التطور التكنولوجي الهائل منها اكتساب المهارات التقنية التي تساعد على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مثل البرمجة، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي وغيرها، هذا بالإضافة إلى تعلم أساليب التفكير الإبداعي والتعلم المستمر.

ملتقى المحافظات الحدودية بمطروح

ملتقى المحافظات الحدودية بمطروح

أعقب اللقاء ورشة ألعاب شعبية تنفيذ سوسن أحمد وفاطمة محمد، تم خلالها التعريف بتاريخ بعض من الألعاب الشعبية، ومدى ارتباطها بالمنطقة التي ظهرت بها.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الملتقى الذي يستضيف أكثر من مائة فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية، مساء اليوم بمكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الإنتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.