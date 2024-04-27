20 صورة من حفل عمرو دياب في البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيا الفنان عمرو دياب، مساء أمس الجمعة 26 أبريل، حفلا غنائيا ضخما على مسرح الدانة في العاصمة البحرينية "المنامة".

أقيم الحفل في أجواء خيالية كما وصفها عشاق "الهضبة"، وشهد حضور جماهيري كبير.

وكانت الجهة المنظمة للحفل أعلنت نفاد جميع التذاكر فور طرحها، وهو ما أكده احتشاد الآلاف في المسرح قبل انطلاق الحفل بساعات.

وقبل صعود الهضبة للمسرح بدقائق ظل الجمهور يهتف له ويردد أغانيه خاصة مع عرض البرومو التشويقي الذي يسبق صعوده للمسرح، ثم تم عزف أغنية "يا أنا يا لأ"، التي انطلق معها صوت عمرو دياب وسط استقبال حافل من جمهوره.

ورحب النجم الكبير عمرو دياب بجمهوره في البحرين مؤكدا سعادته بالتواجد معهم ليزداد حماس الجمهور عندما غنى أغنية "بحبه"، ثم قدم بعدها مجموعة من أشهر أغانيه، ومنها: لو اتساب، برج الحوت، وياه، انت الحظ، وقمرين.

بعدها قدم الهضبة ميدلي لأغاني "ليلي نهاري، العالم الله، نور العين".

ووسط تفاعل كبير من الجمهور قدم أغنيتي شكرا من هنا لبكرة، والكلمة الحلوة.

وحرص عمرو دياب على تقديم مجموعة من أغاني ألبومه "مكانك" وتحديدا أغنية يا قمر التي يرددها معه جمهوره في جميع حفلاته بالإضافة إلى أغنية الكلام ليك انت، ثم غنى تملي معاك، ويتعلموا، قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع .

وظهر عمرو دياب خلال الحفل بإطلالة كاجوال أنيقة نالت إعجاب الجمهور.