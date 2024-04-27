بصور ورسائل حبّ متبادلة، سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد أقرب الناس اليها 

عايدت الفنانة المغربية سميرة سعيد عبر صفحتها على انستغرام، نجلها شادي بمناسبة عيد ميلاده، حيث إستعانت بمجموعة صور مختلفة جمعتهما معًا وعلّقت: “عيد سعيد حبيبي”.

من جهته ردّ “شادي” على معايدة والدته بالقول :”شكراً أمي على كل شيء أحبك كثيراً”.

الجدير ذكره ان سميرة سعيد شاركت جمهورها منذ أيام قليلة بمقطع فيديو نشرته عبر “انستغرام” من اجواء رحلة برّية قامت بها برفقة عائلتها في رحاب الطبيعة، حيث أشارت الى انها كانت بأشد الحاجة الى تلك الرحلة بعيداً عن ضغوط الحياة.

على الصعيد الفني طرحت سميرة سعيد مؤخراً أحدث أغنياتها للعام الجديد بعنوان “فن التغافل”، من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان عمرو مصطفى، توزيع ماهر الملاخ، وصورت على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج نضال هاني.