جنات تطرح أغنية "وبنعيش مع ناس" على يوتيوب قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد النجمة جنات لطرح أحدث أغنياتها بعنوان "بنعيش مع ناس"، والتي ستقوم بطرحها على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك خلال أيام.

وكانت شاركت النجمة جنات في شهر رمضان الماضي، بغناء تتر مسلسل "بقينا اتنين" والتي جاءت بعنوان "حبنا وحكاياته، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم.

وكانت طرحت النجمة جنات أحدث أغانيها التي تحمل اسم "وكأنك سكر" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أحمد عيسى وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.



وكانت حرصت النجمة المغربية جنات على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها التي تحمل اسمها، وأهدتها أغنية غنتها خصيصًا لها، فى جو عائلي.

وكانت تربعت المطربة المغربية جنات، على عرش محركات البحث، ليس بسبب أغنية طرحتها ونالت إعجاب الجمهور، لكن بألبوم صور، أحدث ضجة، ظهرت فيه جنات بملابس صعيدية.

جنات في الصعيد

وسافرت المطربة جنات، إلى الصعيد، لتقضي أيام عيد الفطر المبارك، في محافظة أسيوط، مع عائلة زوجها، ونشرت مجموعة صور من الريف المصري، تصدرت محركات البحث، من مركز القوصية.

جنات وابنتها

تهنئة مغربية من الصعيد

وهنأت المغربية جنات، متابعيها، بعيد الفطر المبارك، وهي ترتدي الجلباب الصعيدي، ونشرت صورًا، لها وهي على ظهر حمار، وأخرى وهي ممسكة بكوب من الشاي، وسط المساحات الخضراء، وزراعات واسعة من محصول القمح.





ولاقت صور جنات رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وإشادات واسعة، خصوصًا أهالي محافظة أسيوط، معبرة عن سعادتها، بزيارة الفنانة لمركز القصوية، وارتداءها الزي الصعيدي.

جنات وابنتها

وعلقت المغنية جنات، على غزو صورها للسوشيال ميديا، قائلة “إنها تنوى تكرار الزيارة كل فترة ولأنها شعرت أنها أصبحت صعيدية، ووجهت الشكر لكل أهالى القوصية الذين رحبوا بها”.





ارتباط جنات بالصعيد

المطربة جنات متزوجة من المحامي محمد عثمان ابن قرية فزارة بمركز القوصية محافظة أسيوط، ويسكن في القاهرة في نفس العمارة التي تعيش فيها المطربة جنات وتعرفا على بعضهما من خلال مقابلات عابرة على أبواب العمارة؛ إلا أن صديقهما المشترك هشام عباس قام بتقريب وجهات النظر للقبول بالزواج.

من هي جنات

جنات مهيد، من مواليد 6 يناير 1986، هي مغنية مغربية، حاصلة على الجنسية المصرية، تعد من أبرز المطربات الشابات في الوطن العربي.

جنات وابنتها وزوجها

وحصلت على جائزة أفضل صوت غنائي في الوطن العربي عام 2000، لتتـلقى بعدها دعوة من السيدة رتيبة الحفني مديرة دار الأوبرا المصرية للمشاركة في إحياء أحد الحفلات في المسرح الكبير، وكانت تلك المرة الأولى التي تقف فيها أمام الجمهور المصري.





أحدث أعمال جنات

وأحدث أعمال المطربة جنات، أغنية "التفاحة والفراولة" والتي حققت نسبة مشاهدات تخطّت المليون مشاهدة في وقت قصير على موقع "يوتيوب".

جنات وابنتها

آخر أعمال جنات

وكان آخر أعمال جنات الغنائية، أغنية "يا بختى بيه"، التى طرحتها علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان اسلام رفعت.