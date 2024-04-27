عائشة بن أحمد لـ"الخليج 365": "فيه ناس بتحب النكد وبدون سابق إنذار اتشاف كويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة عائشة بن أحمد إن مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي شاركت في بطولته وعُرض في النصف الثاني من السباق الرمضاني المنقضي، حقق نسب مشاهدة جيدة.

وتابعت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المسلسل ناقش موضوع حساس وقوي، واتشاف كويس جدا"، وعن طبيعة العمل التي تميل إلى الدراما والحزن وهل شعرت بالخوف من انصراف الجمهور عن متابعته، قالت "فيه ناس بتحب النكد، وأهم حاجة أن النهاية سعيدة، وأنا مع التنوع ويبقى فيه كل حاجة".

"بدون سابق إنذار" قصة ومعالجة درامية ألما كفارنة، سيناريو وحوار عمار صبري، سمر طاهر وكريم الدليل، بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام الدين، نورا شعيشع، فتوح أحمد، إسلام حافظ، إخراج هاني خليفة.