من أسوان والإسكندرية والأقصر.. "ربيع الفنانين" يجمع 75 فنانا لدعم أطفال الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنطلق فعاليات النسخة الثامنة من معرض "ربيع الفنانين" في القاهرة، برعاية السفارة الفرنسية، وذلك مساء الجمعة 17 مايو، ويستمر على مدار يومين متتاليين.

ويشهد ربيع الفنانين ما يزيد عن 350 عملا فنيا متنوعا من الفنون التشكيلية واللوحات الفنية والمنحوتات والصور الفوتوغرافية لأكثر من 75 فنانا معاصرا أغلبهم فنانين مصريين من مختلف المحافظات: الإسكندرية وأسوان، الأقصر والقاهرة، في مبادرة لدعم المهمشين والفئات المستضعفة في المجتمع من أطفال الشوارع والسيدات المعيلات والتوعية لقضيتهم وتقديم الدعم المادي والنفسي والقانوني لهم بطرق خيرية.

ويقدم المعرض نسخة استنثنائية هذا العام يسلط خلالها الضوء على الفنانين المصريين المحليين من مختلف المحافظات المصرية بعد نجاح النسخة الدولية العام الماضي التي شهدت مشاركات فنية من 16 دولة، منها: أوكرانيا وفرنسا والصين وترتكز رؤيته هذا العام على اكتشاف المواهب والروح المصرية من خلال المنحوتات واللوحات التشكيلية.

ويعود معرض "ربيع الفنانين" هذا العام بدورته الثامنة استمرارا لرسالته الفنية والمجتمعية الهادفة لخلق بيئة تواصل مع الفنانين الشباب من المبدعين لعرض أعمالهم أمام الجمهور والخبراء والفنانين العالميين مع خلق شبكة تواصل فنية عالمية بينهم وترجمة إبداعاتهم لدعم ملموس للمجتمع.

وانطلقت فكرة معرض ربيع الفنانين عام 2017 بوضع حجر أساسه على يد سيدتين فرنسيتين تقيمان في القاهرة في محاولة لتقديم الشكر للبلد التي تستضيفهما، ولمساعدة المجتمع من وجهة نظر فنية وإبداعية بخلق مفهوم المعرض السنوي العالمي للفنون التشكيلية الذي يعود عائده الخيري لصالح جمعيات خيرية تهدف لمساعدة أطفال الشوارع والفئات المحتاجة في المجتمع سواء دعم مادي أو معنوي.