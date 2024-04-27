صلاح عبدالله يعلق على مشادة محمد صلاح مع كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

علق الفنان صلاح عبدالله، على مشادة قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مع مدربه يورجن كلوب في مباراة ليفربول أمام ويست هام يونايتد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب "عبد الله"، تدوينة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" طالب خلاله محمد صلاح بالاعتذار لمدربه عما بدر منه.

وعلق صلاح عبد الله: "يا ترى إيه اللي خلى صلاح يتخانق مع كلوب؟!، أتمنى على ابننا صلاح أن يعتذر لمدربه ولجمهور ليفربول الذي يعشقه، يا ريتني مشفتش الماتش ده".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مشادة صلاح وكلوب على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تسائل البعض عن السبب وراء الخلاف نظرًا لعلاقة "صلاح" القوية بمدربه "يورجن كلوب" وجاء تفسير البعض للمشادة نظرًا لابتعاد نادي ليفربول عن صدارة الدوري الإنجليزي إلى جانب قرب رحيل "كلوب" من ليفربول بعد نهاية الموسم.

يذكر أن، صلاح عبدالله عرض له مؤخرًا مسلسل "العتاولة" بموسم دراما رمضان الماضي بطولة عدد من نجوم الدراما التلفزيونية هم الفنان أحمد السقا، الفنان محمد لطفي والفنان باسم سمرة وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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