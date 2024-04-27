بسمة بوسيل بعد زيارتها المتحف المصري الكبير: "حاجة تشرف وتليق بمصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

زارت الفنانة بسمة بوسيل، المتحف المصري الكبير، إذ قامت بنشر صورا من الزيارة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت "بسمة" في الصور وهي تتجول بالمتحف، وحرصت على إلتقاط عددا من الصور التذكارية بجانب عدد من التماثيل الأثرية، وعلقت: "حاجة تشرف وتليق بمصر".

كما كشفت "بسمة" مؤخرًا عن قضاء عطلتها الصيفية بمدينة الجونة برفقة أولادها وظهروا وهم يستمتعون بالأجواء الصيفية أمام البحر.

يذكر أن، بسمة بوسيل شاركت مؤخرًا بغناء رباعيات وتتر نهاية مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعرض بالنصف الأول لموسم دراما رمضان هذا العام.

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