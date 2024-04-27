ساندرا رزق تستعرض جمالها بلوك بغاية الأناقة..و سعر حقيبة يدها الخيالي سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق، و سحرت عيون متابعيها عبر صفحتها الخاصة، وظهرت مرتديةً فستاناً ضيقاً باللون الأبيض قصير على شكل قميص ذات اكمام طويلة،مع دانتيل أبيض شفاف، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وحملت ساندرا حقيبة يد من دار أزياء Chanel ، يصل سعرها إلى 7,250 دولار.

وكانت أطلت ساندرا رزق على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، وظهرت الإثنتان وهما ترتديان عباءات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعلقت ساندرا بالقول: "إبنتي تحب الأجواء الرمضانية".

