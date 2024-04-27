"أنف وثلاث عيون" يفوز بجائزة الجمهور بمهرجان مالمو للسينما العربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية عن جوائز مسابقة الأفلام الطويلة، في حفل ختام الدورة 14، حيث حصد الممثل محمد الدوخي بالجائزة الأفلام الطويلة.

تنويه خاص عن دوره في فيلم مندوب الليل

ومنحت اللجنة تنويه خاص للممثلة سيران رياك عن دورها في فيلم وداعا جوليا، بينما نال جائزة افضل سيناريو محمد كوردفاني عن فيلم وداعا جوليا.

ونال فيلم المراهقون جائزة لجنة التحكيم، بينما حصد جائزة أفضل الفيلم المغربي الوثائقي كذب ابيض للمخرجة أسماء المدير، فيما نال جائزة الجمهور فيلم أنف وثلاث عيون للمخرج أمير رمسيس من بطولة ظافر العابدين.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم أنف وثلاث عيون، حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، وهو رجل أربعيني لا يستطيع الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!.

أبطال الفيلم

يذكر أن فيلم أنف وثلاث عيون بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

يطرح الموسم الجديد من مسلسل “البحث عن علا” للنجمة هند صبري هذا العام لتؤدي دور"علا" مع النجم ظافر العابدين.

البحث عن علا

قصة الموسم الجديد من البحث عن علا

ويدور الموسم الجديد من البحث عن علا، حيث تجد "علا" نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة "سوسن بدر" و"هاني عادل" و"ندى موسى" و"محمود الليثي" و"آيسل رمزي" و"عمر شريف" و"ياسمينا العبد" و"طارق الإبياري"، المعروف بلعبه دور شقيق "علا" في مسلسل "عايزة أتجوز".

يذكرأن المسلسل من إخراج "هادي الباجوري"، وتولت "هند صبري" و"أمين المصري" الإنتاج التنفيذي، ومن المقرر بدء عرضه على نتفليكس في وقت لاحق من العام الحالي.