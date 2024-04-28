أكاديمية الفنون تنظم مهرجان الفيمتو آرت الدولي الثالث بأفكار وعقول شبابية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الدكتورة نبيلة حسن رئيس مهرجان الفيمتو آرت إن نتيجة الأفلام المشاركة بالمهرجان الدولي الثالث للفيمتو آرت والأعمال التي وصلت للقائمة النهائية وصلت إلى 107 أفلام ( 55 فيلما قصيرا، و 22 فيلم الموبايل، و 20 فيلمًا وثائقيًا، و 10 فيديو) وأعلنت حسن أن منافسات المهرجان في هذه الدورة تتضمن أربع مسابقات، هي:

١- مسابقة الأفلام القصيرة.

٢- مسابقة أفلام الموبايل.

٣- مسابقة الأفلام الوثائقية.

٤- مسابقة الفيديو الإبداعي( سوشيال ميديا ).

وكشفت إدارة المهرجان أن هذا المهرجان الشبابي الدولي يحمل اسم المخرج الفنان هانى خليفة الذى استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بفيلمه الأول سهر الليالي 2003 والذي شارك في بطولته عدد من الوجوه الشابة الذين تصدروا نجومية السنوات التالية، ويتميز أداؤه الفنى بالسهل الممتنع ويركز في عمله على الأداء التمثيلي الذى يظهر فيه الممثل بشكل جيد ومميز. وقد ترأس خليفة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية في المهرجان القومي للسينما، وتم اختياره لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة.

وانطلاقًا من حرص إدارة المهرجان على تفجير طاقات الشباب واستثمار قدراتهم وصقل إمكانياتهم الإدارية فقد تم تشكيل الهيكل الإداري للمهرجان من الشباب من طلاب معاهد الأكاديمية المختلفة على النحو التالي:

- لجنة التنظيم ( حسين ناجي - عمرو بونو ) المعهد العالي للفنون المسرحية والنقد والدراما.

- لجنة العلاقات العامة ( سامح سعيد - جوري الباجوري - أمينة اشرف ) قسم الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- لجنة التجهيزات الفنية ( مريم أحمد - محمد هشام ) قسم الديكور بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

- لجنة الدعايا والإعلان ومصمم هوية المهرجان ( مينا صلاح ) هو طالب أيضا بقسم الديكور.

- مسئول اللجنة الإعلامية ( مروان مارادونا ) هو خريج المعهد العالي للإعلام.

- مخرج فعاليات المهرجان والافتتاح والختام ( عمرو نبيل ) المعهد العالي للسينما.

- نائب مدير المهرجان ( لبني الإمام ) هي طالبة بقسم الديكور.

جدير بالذكر أن هذا المهرجان الشبابي الدولي يقام على مسارح أكاديمية الفنون تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو المقبل.