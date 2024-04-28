ميار الببلاوي تهاجم بسمة وهبه.. أعرف السبب

ياسر رشاد - القاهرة - هاجمت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، الإعلامية بسمة وهبه، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ميار، عبر صفحتها قائلا : "كل الناس عماله تقولى غلطك طلعتى فى برنامج بسمه طيب اقسم بالله ماكنت اعرف انها هتكون هجوميه كده اتلجمت مكنتش عارفه ارد خالص وكل الى كان فى دماغى انى الغى الحلقه ليس كل منطوق مقصود انا مطلقتش ١١مره كان قصدى ان حوزى على طول بيقول عليا الطلاق".

واضافت : "يا جماعه دا بتاع البطيخ بيحلف يمين طلاق ان البطيخه حمرا يبقى مراته طالق الناس ماسكه على كلمه واحده تستاهلى علشان طلعتى مع بسمه خلاص ارحمونى اعترفت بغلطتى بس انا صحبتى دعتنى لبرنامجها وانا بحب بسمه ومن زمان وصورنا قبل رمضان باسبوعين وانا اقسم بالله عمرى ماشوفت برنامج العرافه دا قبل كده الا هما حلقه شاكوش ومراته وعارفه بسمه طيبه وبتحبنى.

وتابعت : " فوجئت بالكاركتر الى كانت متقمصاه فى البرنامج كان كل همى احافظ على هدوئى واحترامى للمكان وارد على اى سوال بصراحه علشان المصداقيه انا كنت ضيفه فى برنامج متشاف مع مذيعه كبيره على قناتين كبار النهار والمحور .

واضافت : "انا الفلوس والله اخدت مبلغ لا يذكر وكنت مصممه ارجعه والغى الخلقه واسالو استاذ شريف رئيس تحرير البرنامج ارجوكم كفايه نقد والى حصل فى الفيديو الناس الى بتقول تمثيل ربنا يحسسكم بالقهره ويوجع قلب الشريفه الحره المتقيه وبها لما يتقال عليها زانيه من شيخ انا غلطت لما قبلت اطلع مع بسمه ويشفعلى جهلى بالبرنامج وطبيعته وغلط انها لما قالتلى ١١مره مفهمتهاش ان حلف بالطلاق فوق الميه مره يعنى ابقى مطلقه ميه مره.

واستكملت حديثها قائلة : " وبعدين محدش ليه دعوه بحياتى الشخصيه جوزى وابنى وجوازى خط احمر من هنا ورايح والناس الى بتقولى انتى اللى اتكلمتى وقولتى وعاوزين يرجمونى انا كنت بتسال وبحاوب مش انا الى فتحت اى كلام وكنت بحاول اتهرب من الاجابه بس بسمه كانت مستميته على الترند من كلامى مكنتش مديانى فرصه نهائى غير اللى اتمنتج بصو انا كتبت لانى مخنوقه من الكومنتات وفى النهايه انا طلعت فى برنامج على فضائيات محترمه على قناه كبيره مش طلعت فى شقه مشبوهه.

واضافت : " تعبت كفايه استحلفكم بالله متسبوش اللى عمله واللى قاله الشيخ وتمسكوا فى غلطه انا معترفه بيها وبحكم شغلى كمذيعه بعرف اسال كويس بس بحد معنديش ملكه الرد ومش هقدر اوعدكم انى لو اتطلبت ضيفه فى اى برنامج هوفض لان دا شغلى بس حياتى الشخصيه خط احمر ودا هيكون شرطى انا خدت كل الادويه بس والله من النكد ماقادره انام.

واختتمت حديثها قائلة : " وكمان بدانا الاحراءات القانونيه سمعت انه مسح الفيديو بس خلاص سيفناه والمستشار القانونى بدء شغله وحسبى الله ونعم الوكيل وبعتذر على عدم الرد على الساده الصحفيين لان لم يعد لدى ما أقوله والامر ترك للقانون والقضاء المصرى وعند الله تجتمع الخصوم.

وكانت تصدرت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، تريندات محرك البحث جوجل، بعد حديثها عن عدد مرات طلاقها وزيجاتها في برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبه.