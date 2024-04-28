الأربعاء.. مناقشة (أنسنة الرؤية) للشاعر إبراهيم الجريفاني

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف القاهرة حفل توقيع ديوان "أنسنة الرؤية" للشاعر إبراهيم الجريفاني.

يقام حفل هذا العام بالتعاون مع جمعية أيادي الشفاء لعلاج مرضى قيم الأورام بجامعة عين شمس، وذلك يوم الأربعاء الأول من مايو المقبل في قاعة عايدة بفندق ماريوت عمر الخيام.

كما يشهد هذا المساء الثقافي والإبداعي معرضًا تشكيليًا عربيًا بمشاركة سبع فنانات من كل من مصر والمملكة العربية السعودية وتونس وليبيا، يعرضن لوحاتهن، لتحاكى الإبداع وهن: بسنت كردي، وهند الفلافلي، ونشوي عمران، ووهبة العطار، وعائشة حمدي، وفاتن العسبلي، حيث ستساهم الفنانات بتقديم دعم لجمعية "أيادي الشفاء" من قيمة الأعمال الفنية المُقتناة خلال الحفل، كما يشارك الفنان القدير يسري المملوك الذي رسم لوحة الغلاف وخط عنوانه.

ويقدم الشاعر ريع الحفل إلى جمعية "أيادي الشفاء، وقال الجريفاني إنه سبق له العمل على المساهمات الإنسانية وإقامة حفلات التدشين في مصر ولبنان لصالح جمعيات ومستشفيات السرطان، وهذا العام سيكون مع جمعية "أيادي الشفاء"، وأضاف أنه كشاعر يؤمن بضرورة أن يكون المبدع قريبًا من هموم المجتمع وأن يسعي لتقديم كل العون للأعمال الإنسانية التي تتطلب جهدًا ومشاركة مجتمعية علي كافة الجوانب، مشيرًا إلي أن هذا هو الدور الحقيقي للمثقف بأن يستشعر مجتمعه العربي الكبير ويساهم في بلورة هذا الدور لمساهمة فاعلة نحو قضايا الإنسان.

يشار إلي أن ديوان "أنسنة الرؤية" الصادر حديثًا هو الديوان الخامس عشر في مسيرة الشاعر إبراهيم الجريفاني، ويشمل الديوان ثلاثة جوانب الأولى منها تسليط الضوء علي ملامح إنسانبة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وواقع التحول من جانب الاهتمام الإنساني بإلانسان السعودي والمقيم في المملكة واعتماد جوانب من الرؤية من خلال الآثار التاريخية القديمة وأيضا آثار السيرة النبوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتابع الشاعر السعودي أن الديوان يتناول تسجيل المملكة العربية السعودية لكل هذه المواقع التاريخية في منظمة اليونسكو، كما تناول مملكة تاج التي تم اكتشافها وكانت قائمة قبل نحو 5000 عام وتقع في المنطقة المنطقة الشرقية من المملكة وتتناول فتاة أو أميرة تاج.

ويأتي توقيع الجريفاني في القاهرة للعام السابع، حيث يقيم أيضا حفلات توقيع في العديد من العواصم العربية وله قبل هذا أربعة عشر ديوانا، منها علي سبيل المثال "قلب من خوص"، "أنسنة الحروف"، "ترائب نورانية"، "ورد الحب"، "ناسوت العشق"، "إمراة لعة"، "خدين السماء"، "رواء الشعر"، "بخور الروح"، وترجمة أعماله إلى خمس لغات هي" الفرنسية والإنجليزية والاسبانية والروسية والتركية".