جيسيكا قهواتي.. إطلالات ناعمة وأنيقة لأقصى حدود

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ميرنا وليد - بيروت - تتميز إطلالات ملكة جمال أستراليا السابقة اللبنانية الأصل ومقدمة البرامج جيسيكا قهواتي بنعومتها وأناقتها البالغة، والتي دائماً ما تلفت الأنظار لها بالمناسبات المختلفة.
إليكم إذاً بعض هذه الإطلالات.
وكانت قد تحدثت جيسيكا قهواتي عن تجربتها في تجميد بويضاتها، ونشرت فيديو عن هذه التجربة، وعلقت كاتبة: "لقد فكرت مليون مرة هل يجب أن أشارك هذا أم لا. من المعروف أنني شخص يحب الخصوصية وأشعر أن هذه كلها قرارات شخصية. عندما شاركت قصتي اليوم، تلقيت آلاف التعليقات من النساء والفتيات والرجال الذين عبروا عن مدى تقديرهم لمشاركتي مثل هذا الموضوع المحظور. بمساعدة التكنولوجيا، نحن قادرون على اتخاذ قرارات أفضل لأنفسنا. لقد قمت بذلك لعدد من الأسباب بما في ذلك مشكلة الغدة الدرقية لذلك أردت حماية بيضتي للمستقبل. إنه حلمي أن أصبح أماً ولا أريد أن أتخلى عن ذلك لأنني تأخرت ببضع سنوات. هل يؤلم؟ أحيانا. هل كان صعب؟ أيضا في بعض الأحيان. مهما اخترت أن تفعل، افعله من أجلك."
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