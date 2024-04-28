ناشد شقيق البلوغر العراقية الشهيرة “أم فهد” ، الجهات الأمنية أثناء مباشرتها التحقيق في جريمة اغتيال شقيقته أمام منزلها ، بالقبض على القاتل.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه شقيق “غفران مهدي سوادي” الشهيرة بـ “أم فهد” في الشارع، محاطًا برجال الأمن والمحققين في قضية قتل شقيقته.

وأظهر الفيديو انهيار شقيق أم فهد، حيث صرخ قائلاً “مالي علاقة بما تحقق فيه، هسع تطلعولي من هو القاتل”.

وظل شقيق أم فهد يردد “أريد حق أختي”. شاهد أيضاً: شاهد لحظة اغتيال البلوغر العراقية الشهيرة أم فهد داخل سيارتها في بغداد قبل ساعة من اغتيالها وسط بغداد.. شاهد آخر ظهور للبلوغر العراقية الشهيرة أم فهد

كانت هذه تفاصيل خبر أثناء مباشرة القوات الأمنية جريمة الاغتيال أمام منزلها.. شاهد ردة فعل شقيق البلوغر العراقية أم فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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