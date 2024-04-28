مجموعة الزاهد تحصل على لقب “أفضل صاحب عمل وموظف” في الشرق الأوسط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في نجاح لمنظومة القطاع الخاص السعودي، حصلت مجموعة الزاهد على لقب “أفضل صاحب عمل وموظف في الشرق الأوسط لعام 2024”.

وفي التفاصيل، صنف معهد كبار أصحاب العمل مجموعة الزاهد كأفضل صاحب عمل في الشرق الأوسط لعام 2024، مما يضع المجموعة بين أفضل 10% من أصحاب العمل في المملكة العربية السعودية.

وتم منح الشهادة لمجموعة الزاهد بعد تقييم شامل لممارسات الموارد البشرية المتكاملة للمجموعة عبر الشركات العالمية التي تم فحصها في ستة مجالات وعشرين موضوعًا فرعيًا، مع إجراء تدقيق شامل للسياسات والممارسات.

ويؤكد هذا الإنجاز القيم المشتركة لمجموعة الزاهد وأفضل ممارسات الأفراد، مع تسليط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التحسين والتطوير.

الجدير ذكره أن معهد كبار أصحاب العمل هو السلطة العالمية التي تعترف بالتميز في ممارسات الأشخاص وتساعد على تسريعها لإثراء عالم العمل. فهو يسمح للشركات المشاركة بالتحقق من صحتها واعتمادها والاعتراف بها كأرباب عمل مفضلين.

وتم إنشاء معهد Top Employers منذ أكثر من 30 عامًا، وقد اعتمد 2300 منظمة في 121 دولة/منطقة. يؤثر كبار أصحاب العمل المعتمدين هؤلاء بشكل إيجابي على حياة أكثر من 9 ملايين موظف على مستوى العالم.