أحمد فهمي بفيديو طريف في الطائرة.. شاهدوا ما فعله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد فهمي فيديو يجمعه بالفنان أوس أوس، خلال سفرهما بالطائرة، لتصوير فيلم “عصابة المكس” والذي يتم تصويره في عدة محافظات في مصر.

وظهر أحمد فهمي نائماً من دون أي قلق أو اهتمام لركوبه الطائرة في حين ظهر أوس أوس قلق ويشعر بالملل بعد نوم صديقه في الرحلة.

وحرص أوس أوس على تصوير ما يحصل ونوم فهمي في الطيارة كما لو أنه في منزله، وهذا ما نشره فهمي عبر صفحته على انستغرام وأرفقه بتعليق طريف كتب فيه: “متقلقش هنخربها في السفر… من أول السفرية”، مع وضعه أغنية “العدل فوق الجميع”، والتي غنتها المطربة شفيقة في مسلسله الشهير “سفاح الجيزة”.

وكان أحمد فهمي وفريق عمل فيلم “عصابة المكس” قد كشفوا عن مفاجأة جديدة تتعلق بضيوف الشرف الذين وافقوا على الظهور في الفيلم ليشاركوا نجومه في رحلتهم بين محافظات مصر، وكانت أولى المفاجآت موافقة النجم أحمد السقا على الظهور كضيف شرف ضمن الأحداث، وذلك لمساندة صديقه الفنان أحمد فهمي للمرة الثالثة.

وكان السقا قد انتهى بالفعل من تصوير المشاهد التي تجمع بينه وبين أبطال الفيلم أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح، وذلك في صحراء محافظة الفيوم، وهي ثاني المحافظات المصرية التي تحطّ فيها “عصابة المكس” الرحال بعد محافظة الإسكندرية.

ويُعدّ فيلم “عصابة المكس” اللقاء الثالث الذي يجمع بين السقا وفهمي، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 حين ظهر السقا في فيلم “سمير وشهير وبهير”، الذي قدّمه أحمد فهمي قبل سنوات بمشاركة زميليه السابقين شيكو وهشام ماجد، كما ظهر فهمي كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل “جولة أخيرة” الذي قام ببطولته السقا وعُرض في كانون الثاني (يناير) الماضي.