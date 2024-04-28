نجاح لافت لـ أحمد سعد بأولى حفلات جولته في أميركا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألق الفنان أحمد سعد في أولى حفلات جولته في أميركا، حيث أحيا حفله الأول بولاية هيوستن، في حضور عدد كبير من الجاليات العربية هناك.

وقدم أحمد سعد عددًا كبيراً من أغانيه الشهيرة، حيث بدأ حفله بأغنية “إيه اليوم الحلو ده”، ثم قدم أغنية “وسع” و”لما بيبان الدنيا تقفل” وغيرها من الأغاني.

ونشر سعد على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة من الفيديوهات من الحفل ظهر فيها وهو يضع علم مصر فوق كتفيه، وسط تفاعل الحضور مع أغنياته.

من ناحية أخرى يستعد أحمد سعد لإحياء حفل غنائي داخل صالة الاتحاد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة الفنان تامر عاشور وذلك يوم 29 من شهر حزيران (يونيو) القادم ويقدم كل منهما فقرة غنائية مختلفة بتقديم مجموعة من أشهر أغانيهما القديمة والجديدة.

يُذكر أن أحمد سعد طرح مؤخراً ديو غنائيًا، يجمعه بمغني الراب أحمد ناصر الجوكر بعنوان “يا مولانا”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وجميع المنصات الرقمية بالتعاون مع شركة مزيكا.