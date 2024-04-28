بعد نقلها للمستشفى.. هذه آخر تطوّرات حالة نجوى فؤاد الصحيّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مرّت الفنانة المصرية الكبيرة نجوى فؤاد بأزمة صحية مفاجئة أمس الأول، استلزمت نقلها إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية ووضعها تحت الملاحظة لحين استقرار حالتها، إذ تبيّن إصابتها بارتفاع حاد في ضغط الدم، وظلّت تحت الملاحظة ساعات عدة.

بعد استقرار حالتها سمح الأطباء لنجوى بالخروج بناءً على طلبها، لكن نصحوها بضرورة استكمال علاجها في المنزل والإشراف الطبي على حالتها، منعاً لتعرضها لأي أزمة مجدداً. ومع انتشار هذا النبأ عبر مواقع التواصل، عبّر عدد كبير من مُحبيها عن قلقهم عليها مكثفين دعواتهم لها بالشفاء.

مساعدة الفنانة المصرية كشفت في تصريحات صحفية عن تطورات حالتها الصحية، حيث قالت إنها تشعر بتحسن بعد خروجها من المستشفى، لكنها تلزم فراشها معظم الأوقات، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالتعافي وعودتها لحياتها الطبيعية.

نجوى فؤاد تعرضت لأزمة صحية أيضاً في شهر رمضان الماضي، حيث سجلت لقاءً مع الإعلامية سهير جودة ببرنامجها المذاع عبر “فايسبوك”، وظهرت وهي على فراش المرض، وأوضحت أنها تعاني مشكلات بالعظام، أفقدتها القدرة على الحركة.

وعبرت من خلال حديثها عن غضبها من زملائها بالوسط الفني، حيث يتجاهلون السؤال عنها وعن أحوالها الصحية، وشكت أيضاً قلة قيمة المعاش الشهري الذي تتحصل عليه من نقابة الممثلين، حيث لا يتجاوز الستمئة جنيه مصري، موضحة أنه لا يكفي أجرة حارس العقار.

نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي رد على حديثها وأوضح في تصريحات إعلامية أن النقابة لا يمكن أن تتخلى عن أعضائها، لا سيما المرضى وكبار السن، لكنه لا يكشف عن الإجراءات المتبعة معهم من باب الإنسانية.

آخر ظهور لفؤاد كان من خلال مشاركتها في مسلسل “تلت التلاتة” بطولة غادة عبد الرازق الذي عُرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي، حيث ظهرت كضيفة شرف في عدد محدود من المشاهد مراعاةً لحالتها الصحية.