بعد سنوات.. تسوية النزاع القانوني بين بريتني سبيرز ووالدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توصلت بريتني سبيرز إلى تسوية مع والدها، بعد أكثر من عامين من إنهاء وصايته عليها التي منحته السيطرة الكاملة على حياتها وأموالها لمدّة 14 عاماً، حسبما قال محامو الطرفين.

ولم يكشف المحامون عن شروط التسوية أو تفاصيل القضية التي كانت تتعلق بنزاع قائم حول طلب جيمي من سبيرز دفع أتعابه القانونية، لكنهم أكّدوا حصول التسوية، وبذلك تكون قد انتهى النزاع القضائي بين نجمة البوب البالغة من العمر 42 عامًا وجيمي (71 عاماً) الذي استمرّ لسنوات.

وقال ماثيو روزنغارت، محامي النجمة الحائزة على جائزة “غرامي”، في تصريح لشبكة “فوكس نيوز ديجيتال” يوم الجمعة: “لقد كان شرفاً لنا وامتيازاً لنا أن نمثل بريتني سبيرز ونحميها وندافع عنها”.

وتابع: “آنسة سبيرز كانت وستظل دائمًا أيقونة وفنانة رائعة وشجاعة ذات أبعاد تاريخية وأسطورية. على الرغم من انتهاء الوصاية عليها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، إلّا أنّ رغبتها في الحرّية أصبحت اليوم مكتملة بالفعل. وكما أرادت، فإنّ حرّيتها تشمل الآن أنّها لن تحتاج بعد اليوم الحضور أو أن تكون مرتبطة بالمحكمة في هذه المسألة”.

في المقابل، قال أليكس وينغارتن، محامي والد سبيرز: “جيمي سعيد للغاية بانتهاء كل هذا. جيمي يحبّ ابنته كثيراً، وعمل بلا كلل لحمايتها. إنّه يريد الأفضل لبريتني”.

ويزعم موقع “تي أم زي” أنّ بريتني غاضبة جداً من تسوية القضية، إذ أنّ محاميها كان قد وعدها أنّ قضيتهما متينة، لكن في نهاية المطاف، لم تحصل على شيء، وسيترتّب عليها دفع أتعاب والدها القانونية التي قيل إنّها تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار.