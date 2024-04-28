صحافي كويتي يكشف حمل نوال الكويتية ثم يتراجع: “المهم صحتها بالدنيا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تراجع صحافي كويتي عن إعلانه حمل مواطنته الفنانة نوال الكويتية في عامها الـ57، بعد بلبلة واسعة أحدثها على شبكات التواصل الاجتماعي. وأكّد قاسم عبدالقادر أن الأمر كان سوء فهم من قبله، مقدماً اعتذاره الشديد.

ونشر قاسم صور للفنانة نوال الكويتية على حسابه في موقع “إكس” وعلّق قائلاً: “كامل الاعتذار للفنانة نوال عن الخبر غير الدقيق وربما كان سوء فهم من حضرته المهم صحتها بالدنيا”.

وكان الأخير أعلن أن حمل المطربة الخليجية، هو سبب إلغاء حفلها الأخير بداعي إصابتها بوعكة صحيّة، قائلاً: “حتى المرض لا يلتمسون له العذر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي فنان يفرح بالحفل، يلتقي مع حمهوره، يحقق انتشار اغانيه، وايضاً سوف يستفيد من الحفل، لا يجب الإغفال ان القيثارة حامل في الشهر الرابع ولم تلغ الحفل إلا لظروف قاهرة، فلماذا هذا الظن؟! الله يهدينا ويسامحنا أجمعين”.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي قد ضجّت بخبر تعرض الفنانة نوال الكويتيّة لوعكة صحية ألمّت بها، وذلك قبل الحفل المُنتظر أن تحييه بتاريخ 2 أيار بالإشتراك مع الفنان نبيل شعيل على مسرح أرينا في الكويت.