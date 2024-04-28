أصالة تتالق بفستان رائع من نيكولا جبران وبقصة شعر جديدة

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة السورية أصالة، حفل كبير في إمارة أبو ظبي، خطفت فيه الأنظار بإطلالتها الرائعة.

وشاركت أصالة متابعيها عبر حسابها الرسمي، صور لها من الحفل، ظهرت فيها بفستان رائع باللون البيج مع درجات اللون الازرق الفاتح, من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.

جاء الفستان بقصة طويلة ومحددة الخصر، أبرزت قوامها الرشيق، وتميز الفستان بأنه مزين في القسم العلوي منه، بحبيبات اللولو والخرز والترتر البراق، كما أنه مقرون عند الكتفين بوشاح طويل يصل إلى الأزرض باللون الأزرق، أضاف أناقة على الفستان.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أصالة تسريحة شعر جديدة، إذ خارت قصة قصيرة مع غرة تغطي جبينها، وطبقت مكياجا قويا أبرز عيونها بشكل أساسي، وارتكز على الألوان الترابية.

وأرفقت أصالة الصور بتعليق كتبت فيه: "لمكان حلو قصر الإمارات تحفه فنيه بقلب أبو ظبي الرائعه وكل شي اليوم حلو .. بتمنّى تكون سهره كلنا ماننساها".



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