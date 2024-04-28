بعد شكوى مدير أعمالها.. الأزمات تلاحق حلا شيحة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار علي عبد الرحمن مدير أعمال الفنانة حلا شيحة السابق، حالة كبيرة من الجدل بعدما كشف في شكوى قدمها لنقابة المهن التمثيلية تهربها من سداد مستحقاته المالية، ليفتح الباب على أزمة جديدة لها مع النقابة كشف عنها مصدر من داخل النقابة، حيث أكد في تصريحات صحفية، عدم سداد الفنان حلا شيحة رسوم تصريح مزاولة المهنة الذي تعمل به، مؤكداً أن النقابة ستدرس شكوى مدير أعمالها مؤكداً أنها ليست عضوة في النقابة من الأساس.

وكان مدير أعمال حلا شيحة السابق قد تقدم بشكوى لنقابة الممثلين يطالب فيها بتدخل النقابة لحصوله على مستحقاته المالية، المتفق عليها مع الفنانة، بعد عودتها الأخيرة للمجال الفني، وتعاقدها على مسلسل “إمبراطورية ميم”، وهي الفترة التي عمل خلالها مديرًا لأعمالها، وفوجئ بعد انتهاء المسلسل بتهربها من سداد مستحقاته المالية.

يُذكر أن حلا شيحة شاركت في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل “إمبراطورية ميم”، بطولة خالد النبوي، مايان السيد، نور النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.