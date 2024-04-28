بعد غياب ثلاث سنوات.. عائشة بن أحمد تعود للسينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة عائشة بن أحمد عن استعدادها للعودة إلى السينما بعد غياب أكثر من ثلاث سنوات منذ آخر أعمالها “ريتسا” مع الفنان أحمد الفيشاوي والنجم محمود حميدة.

وأكدت عائشة بن أحمد في تصريحات صحفية أنها خلال الفترة الأخيرة كان تركيزها منصباً على الدراما، وأن سبب ابتعادها عن السينما أنها لم تتلق سيناريو جيدًا، لكنها في الفترة المقبلة بصدد الدخور في مشروع سينمائي جديد تعكف حاليًا على قراءته ومن المقرر أن تبدأ في تحضيراته خلال أيام، بعد التعاقد الرسمي عليه.

يُذكر أن عائشة بن أحمد شاركت في سباق دراما رمضان المنقضي من خلال مسلسل “بدون سابق إنذار”، حيث أكدت في تصريح سابق لـ”لها” قائلةً: “نجاح المسلسل فاق توقعاتي وتلقيت الكثير من ردود الفعل الإيجابية على دوري فيه، وأنا كان نفسي من زمان اشتغل مع المخرج هاني خليفة، لأنه مخرج واعي ومتميز ويركز في أدق التفاصيل”.

وكشفت أنها مصابة بـ”فوبيا المرض”، وهو ما جعل مشاهدها في المستشفى الأصعب، قائلةً: “مشاهد المستشفى كانت الأصعب بالنسبة لي وتأثرت نفسياً بها، خاصة أنني أُصبت بفوبيا من المرض بعد فترة كورونا”.

وتحدثت عن تعاونها مع آسر ياسين، قائلةً: “وجدت حالة فريدة من التفاهم والكيمياء بيننا، وهو ممثل مجتهد للغاية، وقدم دوره على أكمل وجه، وأتمنى تكرار التعاون معه”.

وأشارت إلى أنها استلهمت مشاعر الأمومة من والدتها، خاصة أنها تجسد شخصية أم خلال أحداث المسلسل.

وأكدت عائشة أنها لا تمانع في زيارة الطبيب النفساني، في حال تعرضت لأزمة ما، مشيرةً إلى أنها تحب الرقص وهو يساعدها على التخلص من الطاقة السلبية.

“بدون سابق إنذار” بطولة كلٌ من: آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، حنان سليمان…، وهو من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.