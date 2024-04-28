في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت سارة الودعاني نصيحة قوية للأمهات حول سلامة أطفالهن.

وقالت سارة: “لا تتركن أطفالكم لحالهم مع السائقين تكفون. خلونا مسؤولين إحنا. جبنا هالعيال عندنا أمانة.”

وأكدت سارة على ضرورة قيام الأم بالتأكيد على السائق بعدم نزول الطفل من السيارة حتى الوصول إلى وجهته.

وأضافت: “لا تخلي السائق يطلع من السيارة ياخذ شي، خليه يدخل السيارة ويوصل العيال، وبعدين ينزل ياخذ اللي بدّه.”

واختتمت سارة الودعاني كلامها قائلة: “مسؤولية أطفالنا علينا، ما نضيعها.”

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سارة الودعاني تُحذر الأمهات من ترك أطفالهن مع السائقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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