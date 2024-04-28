ياسمين عبدالعزيز تدخل "تريند" موقع "جوجل" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخلت النجمة ياسمين عبدالعزيز، قائمة محرك البحث جوجل، اليوم الأحد.

النجمة ياسمين عبدالعزيز، دخلت القائمة، بعد كشفها عن كونها ضيفة الحلقة القادمة، من برنامج "صاحبة السعادة".

وكانت الفنانة إسعاد يونس، نشرت عبر صفحتها في موقع "إنستجرام "، صورة لها، بجوار إحدى الفنانات، دون الكشف عن هويتها، و كتبت: "ضيفتي، في الحلقة اللي جاية، يا ترى مين".

ومن جانبها، كتبت النجمة ياسمين عبدالعزيز، تعليق ضاحك، قالت فيه: "أنا... رخمة أوي.. صح".

النجمة ياسمين عبدالعزيز، تحل ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" يومي الاثنين والثلاثاء، 6 و7 مايو، بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.

وتشهد الحلقة، أول ظهور في البرامج، للنجمة ياسمين عبدالعزيز، بعد إعلانها في يناير الماضي، طلاقها رسميا من الفنان أحمد العوضي.

النجمة ياسمين عبدالعزيز، أعلنت عن الطلاق، عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، يوم 16 يناير، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي، بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".