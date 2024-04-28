شاهد زينب العلوان تثير الجدل بالكشف عن قيمة دخلها الشهري وسعر ساعتها

تمكنت الشخصية المؤثرة البحرينية زينب العلوان من تحقيق رقم قياسي جديد، حيث كشفت عن ثروتها الكبيرة من خلال الكشف عن دخلها الشهري وقيمة ساعتها الماسية الثمينة.

وحضرت زينب العلوان إحدى الأمسيات الاحتفالية في الرياض قبل أيام قليلة، حيث تم إطلاق خطوط عطور جديدة لصالح إحدى الماركات المعروفة محلياً. وخلال هذا الحدث، قابلت زينب العلوان العديد من المراسلين وأدلت بتصريحات خاصة.

وأعلنت زينب العلوان عن حجم ثروتها السنوية التي قد تتجاوز 12 مليون ريال سعودي في عام واحد، وذلك بناءً على تصريحاتها حول دخلها الشهري البالغ 100 ألف دينار كويتي، ما يعادل أكثر من 1.2 مليون ريال سعودي.

وأشارت زينب العلوان أيضًا إلى أن قيمة ساعتها تتجاوز 140 ألف دينار كويتي، أي ما يقارب 2 مليون ريال سعودي. وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعًا وتفاعلًا من قبل الجمهور.

تعرضت زينب العلوان لانتقادات حادة بسبب تصريحاتها حول دخلها الشهري وقيمة ساعتها الثمينة، خاصةً باستخدامها الدينار الكويتي الذي يعتبر عالي القيمة بالعملة المحلية.

وانقسمت الآراء في التعليقات، حيث استنكر البعض حجم الثروة الضخمة التي تحققتها، بينما انتقد آخرون تصريحها نفسه. وعبّر البعض عن عدم تصديقهم لهذه القيمة بشكل عام.