تامر حسني يحكي موقفا عن ابنته تاليا: اتكسفت والطفلة اللي جواها ظهرت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نشر الفنان تامر حسني، مقطع فيديو من كواليس حفل أحياه مؤخرا، وذلك على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بجانبه ابنته "تاليا" ومخرج الحفل.

وعلق تامر على مقطع الفيديو قائلًا: "قصة الڤيديو، اللي جانبي هو أستاذ عمرو مخرج الحفلة صاحبي، وكنا في كلية إعلام مع بعض وفرحت أوي لما شفته يومها بيخرج حدث مهم كده".

وتابع: "أما حبيبة قلبي تاليا، جاتلي من أول اليوم قالتلي أنا النهاردة مديرة أعمالك وهتسمع كلامي في كل حاجة، قولتلها حاضر بس الشغل مفيهوش هزار ركزي في كل التفاصيل، قالتلي حاضر وطلعتلي البدلة اللي عجباها وجزمة ضيقة عليا، بس هى صممت عليها وأنا قولت حاضر واختارت لي الأغاني ورتبتهم".

وأضاف "وماشية جانبي بقى عاملة وش الجد ومش بتهزر قال يعني كده مديرة، لحد ما اتكسفت كده والطفلة اللي جواها اللي بموت فيها ظهرت في الضحكة.. ربنا يحفظك يا حبيبتي ويحفظ كل ولادنا".

يذكر أن الفنان تامر حسني، أحيا حفلًا غنائيًا مع الفنانة أنغام، يوم الخميس الماضي بمناسبة مرور 42 عامًا على تحرير سيناء.

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