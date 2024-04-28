منة فضالي تهنئ الأقباط بـ"أحد السعف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرصت الفنانة منة فضالي، على تهنئة الأقباط بمناسبة أحد السعف.

ونشرت منة صورة عبر حسابها الرسمي على "X"، وعلقت قائلة: "كل سنة واخواتنا وأحبابنا الأقباط بخير، حد السعف".

يذكر أن منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، ومسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبدالمغني، كزبرة، وغيرهم من النجوم.

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