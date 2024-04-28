محمد عبده يؤجل كافة نشاطاته الفنيّة بعد إلغاء حفله في البحرين… اقرأ التفاصيل

كشفت شركة روتانا عن تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة للفنان محمد عبده وعدم الارتباط باي نشاطات جديدة قادمة حتى إشعار آخر يتم الإعلان عنها تباعًا.

جاء هذا القرار -بحسب بيان الشركة- هو حفاظاً وتقديراً وحرصاً على سلامة محمد عبده، الذي سيتفرّغ إلى أعماله الخاصة وسيضاعف تواجده بالاستديوهات لتنفيذ اغاني جديدة بحاجة الى تركيز ومجهود كبيرَين لإرضاء جمهوره.

وجاء في بيان شركة روتانا: “إلى جمهور ومحبي فنان العرب محمد عبده تفيدكم مجموعة روتانا للموسيقى ممثلة بادارة حفلات الفنان ونشاطاته الفنية بانه وبالاتفاق مابين روتانا والفنان سيتم تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة وعدم الارتباط باي نشاطات جديدة قادمة حتى إشعار آخر سيتم الإعلان عنها تباعاً ، وهذا القرار هو حفاظاً وتقديراً وحرصاً على سلامة فناننا الحبيب. وبهذه الفترة سيتفرغ إلى أعماله الخاصة وسيضاعف تواجده بالاستديوهات لتنفيذ اغاني جديدة بحاجة الى تركيز ومجهود كبير لإرضاء جمهوره بها عند اصدارها ومنها ستكون فترة راحة ونقاهة وتواجد مع عائلته وأهله واعطائهم وقت أكثر، والفنان محمد عبده يطمئن جمهوره ويعدهم بأنه سيلقاهم قريباً ولن يتأخر عنهم أبدًا لأنهم كانوا وسيظلون النفس الذي يتنفسه وحب عمره”.

وكانت شركة “روتانا” قد أعلنت منتصف نيسان الجاري عن إلغاء حفل العيد للفنان محمد عبده على مسرح الدانة في البحرين والذي كان من المقرّر إقامته في ١٩ الجاري وذلك بسبب ظروف “عبده” الصحية.

وفي التفاصيل نشرت صفحة “روتانا لايف” الرسمية على انستغرام بياناً رسمياً جاء فيه : “نحيطكم علمًا بأنه قد تم إلغاء حفل الفنانَين محمد عبده وخالد الشيخ، الذي كان من المفترض إقامته في يوم الجمعة ١٩ أبريل وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عزّ وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل”. وتابع البيان: “يمكن لحاملي التذاكر طلب استرجاع المبلغ كاملاً أو استخدامه كرصيد لـ شراء تذاكر حفلات مسرح الدانة القادمة حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤”.

وختم البيان: “نعتذر عن أي ازعاج او خيبة أمل قد يسبّبه لكم هذا الخبر ونقدّر دعمكم المستمر”.

نذكر أن آخر إطلالة للفنان محمد عبده على المسرح كانت أثناء مشاركته في حفلة “ليلة الأمير سعود بن عبدالله” بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الفن وهم رابح صقر، ماجد المهندس، أحلام، نوال الكويتية وأميمة طالب، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية هيئة الترفيه برئاسة معالي المستشار تركي آل الشي، حيث قدّم باقة من أشهر أغانيه من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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