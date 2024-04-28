سامي مغاوري ضيف كلمة أخيرة مع لميس الحديدي .. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، الفنان سامي مغاوري الليلة في تمام التاسعة والنصف مساءً، في برنامجها كلمة أخيرة، والذي يذاع على شاشة ON .

ومن المقرر أن يتحدث الفنان سامي مغاوري، عن آخر أدواره الفنية في رمضان وذكريات مشواره الفني وتفاصيل اعماله القادمة .

يذكر أن الفنان سامي مغاوري، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2024 من خلال مسلسل مليحة، بطولة الفنان دياب، وضم عدد من نجوم الدراما التلفزيونية .

أحداث مسلسل مليحة:

تأتي أحداث المسلسل حول “مليحة” الفتاة الفلسطينية التي تقوم بدورها الفنانة سيرين خاس، بعد تركها لوطنها بعد انتفاضة 2000 بعد تدمير منزلهم واستشهاد عدد كبير من أقاربهم وانقطاع سبل الحياة عنهم هناك، وبعد رعب الحرب وقسوتها يسافرون إلى الأراضي الليبية من أجل البحث عن سبل الحياة الطبيعية، وبعد سنوات تولد لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن، ويتخذون طريق العودة إلى فلسطين مرورًا بمصر، وفي تلك الأثناء تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود الليبية المصرية ويواجهون بعض المصاعب في العودة إلى وطنهم نتابعها خلال حلقات المسلسل، وتتشتت الأسرة بين المكوث في مصر واستمرار قصة الحب بين أدهم ومليحة أم ستترك قلبها في مصر وتعود لوطنها .

أبطال مسلسل مليحة:

مسلسل مليحة من بطولة “مرقت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، علي الطيب، حنان سليمان، مروان عايش"، ومن تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

مسلسل مليحة.. دراما مهمة في رمضان 2024

يعتبر مسلسل مليحة من الشاشات الدرامية المهمة في رمضان 2024، لتناوله القضية الفلسطينية بالجوانب الاجتماعية والسياسية في ظل الحرب الدامية مع الكيان الصهيوني التي اشتعلت في أكتوبر 2023 حتى الآن والتي نتج عنها استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد، ولا يزال الدمار والقصف مستمرا حتى الآن دون رحمة أو هدنة.

وكان سامي مغاوري تحدث خلال تصريحات متلفزة عن دوره في مسلسل مليحة، موضحًا أنه ترشح في البداية للدور من خلال عمرو عرفة مخرج العمل، وكان وقتها لديه أكثر من عمل.

وأوضح “مغاوري”، أنه شعر بارتياح نفسي عند قراءته سيناريو العمل والذي يتطرق للحديث عن القضية الفلسطينية، مشددًا على أن اليوم الأول له بمسلسل “مليحة” كان الأصعب على الإطلاق، معقبًا: “أصعب مشهد وهو مشهد ذبح ابن أمام والده، فكر كثيرًا في كيفية تمثيله”.

وأشار إلى أن أحد أدوار الفن التوعية والتنوير، وظهر ذلك في حجم التوثيق في مسلسل مليحة، مشيرا إلى أنه كممثل وعاصر هذه الأحداث، استفاد بأشياء كثيرة جدا، وفوجئ بعد يومين رد فعل كبير من الجماهير، متابعًا:"مسلسل "مليحة" وثق أحداث القضية الفلسطينية بشكل مكثف".