ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "جميلة وكاريزما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة ميرهان حسين الأنظار إليها في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت ميرهان متابعيها، الصور من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "منورة حبيبتي، جميلة وكاريزما، القمر، وحشتينا، ربي يحفظك، الأميرة".

جدير بالذكر أن ميرهان حسين تنتظر عرض أحدث أعمالها، إذ تشارك في بطولة مسلسل أمير العوامري مع الفنان هاني سلامة، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2024، إلا أنه خرج من السباق قبل انطلاقه بأيام، على أن يتم عرضه خلال الفترة المُقبلة.

اقرأ أيضا:

ياسمين عبدالعزيز تدخل "تريند" موقع "جوجل" لهذا السبب

إيرادات السبت.. "شقو" الأول و"الحريفة" في المركز الأخير