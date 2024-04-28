حسن شاكوش: سراج منير قالي إنت اللي ينفع تغني لمصر.. وعمر كمال يسخر منه

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر مغني المهرجانات عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يجمعه بمؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش

وسخر "عمر" من تصريح شاكوش الذي تم تداوله على نطاق واسع خلال الأيام الماضية حول تواصل النجم محمد منير معه وإخباره أنه الأصلح لتقديم أغاني لمصر

وقال عمر كمال في الفيديو: "أنا عايز أعرف يا حسن مين اللي قالك إنك الوحيد اللي يصلح تقدم أغاني لمصر"، ليرد "شاكوش": "محمد منير"، ورد عمر: "محمد منير طلع كدب وقال إنه عمره ماشافك ولا يعرفك أصلا"

ورد شاكوش: "يبقى شريف منير"، ليقول عمر: "نفى الموضوع ده وكدب"، وتابع شاكوش: "يبقى أسامة منير"، ليرد عليه عمر كمال: "كتب على صفحته إنه بريء من التصريحات دي ومشافكش برضو قبل كده"

ليقول حسن شاكوش: "يبقى سراج منير"، ليرد عمر: "ده مات"، ورد شاكوش: "الفنان سراج منير مات إمتى"